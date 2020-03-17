Фінал Ліги чемпіонів можуть перенести на 27 червня

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Фінальний матч Ліги Європи може пройти 24 червня

Фінал футбольної Ліги чемпіонів УЄФА через пандемію коронавірусу може пройти 27 червня 2020 року. Про це повідомляє іспанське видання Marca.

Повідомляється, що перший місяць після відновлення національних європейських чемпіонатів буде ключовим для компенсації пропущених дат. За даними джерел Marca, фінал Ліги чемпіонів може пройти 27 червня, а Ліги Європи - 24 червня.

Передбачається, що за умови дотримання необхідних умов і нинішньої динаміки європейський футбол повернеться до нормального життя в середині квітня. На сьогодні залишається під питанням місце проведення клубного Чемпіонату світу, який має відбутися в червні 2021 року за участю 24 команд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що футбольне Євро-2020 буде відкладено на рік через коронавірус. Турнір пройде в період з 11 червня по 11 липня 2021 року для того, щоб дозволити завершити розіграш національних чемпіонатів.

Минулого тижня АПЛ і французька Ліга 1 призупинили матчі через коронавірус. Крім того, призупинено розіграш ряду європейських національних чемпіонатів.