ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фінал Ліги чемпіонів можуть перенести на 27 червня

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 15:50
Фінал Ліги чемпіонів можуть перенести на 27 червня
Ілюстративне фото (uefa.com)

Фінальний матч Ліги Європи може пройти 24 червня

Фінал футбольної Ліги чемпіонів УЄФА через пандемію коронавірусу може пройти 27 червня 2020 року. Про це повідомляє іспанське видання Marca.

Повідомляється, що перший місяць після відновлення національних європейських чемпіонатів буде ключовим для компенсації пропущених дат. За даними джерел Marca, фінал Ліги чемпіонів може пройти 27 червня, а Ліги Європи - 24 червня.

Передбачається, що за умови дотримання необхідних умов і нинішньої динаміки європейський футбол повернеться до нормального життя в середині квітня. На сьогодні залишається під питанням місце проведення клубного Чемпіонату світу, який має відбутися в червні 2021 року за участю 24 команд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що футбольне Євро-2020 буде відкладено на рік через коронавірус. Турнір пройде в період з 11 червня по 11 липня 2021 року для того, щоб дозволити завершити розіграш національних чемпіонатів.

Минулого тижня АПЛ і французька Ліга 1 призупинили матчі через коронавірус. Крім того, призупинено розіграш ряду європейських національних чемпіонатів.

У Китаї назвали помилки при лікуванні коронавірусу У Хорватії коронавірусом заразилися двоє лікарів
Новини України Лига ЧемпиновФутболКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся