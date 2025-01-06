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Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Финального плана Трампа по Украине еще нет, есть определенные наработки, - политолог

Фото: избранный президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

У избранного президента США Дональда Трампа еще нет финального плана по окончанию войны в Украине. В настоящее время есть только определенные наработки.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Игорь Рейтерович.

"Я думаю, что у Трампа еще нет финального какого-то плана. В конце концов в Украину еще не приезжал Кит Келлог (будущий спецпредставитель США по Украине - ред.), а он собирался сделать определенное турне ознакомительное. Поэтому, я думаю, что как такого плана еще нет, есть определенные наработки этого плана", - сказал Рейтерович.

Он отметил, что было бы неплохо, чтобы в этих наработках непосредственно участвовал президент Украины Владимир Зеленский.

"Это было бы правильно. Из всех людей, с которыми Трамп может пообщаться Зеленский имеет максимум информации, потому что он представляет страну, которая отбивается от агрессии. Ну и логично было бы спросить собственно у президента Украины, как мы видим выход из этой ситуации, на какие компромиссы готова пойти Украина", - добавил политолог.

По его мнению, в процессе подобных разговоров у Трампа и может родиться финальный план, потому что пока что у него контроверсионные подходы.

"Видно, что он ищет какой-то путь, но пока этот путь не определен", - подчеркнул Рейтерович.

Он также добавил, что визит Келлога в Украину является важным. Однако если он приедет с какими-то предложениями, они точно не будут озвучены публично.

"Потому, что до 20 января, до своего официального назначения на должность, он не имеет право делать никаких объявлений. Но важно, чтобы он приехал в Украину и в европейские столицы, чтобы собрать информацию, сформулировать позицию, а потом поехать и рассказать об этом Трампу", - отметил политолог.

 

План Трампа по завершению войны в Украине

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп уверял, что он хочет быстрого завершения войны России против Украины. В частности, он обещал закончить войну за первые 24 часа своего президентства.

По данным Reuters, на столе у Трампа три основных варианта завершения войны. Это планы спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога, избранного вице-президента США Джей Ди Венса и бывшего и.о. руководителя разведки Ричарда Греннела. Все они в том или ином виде предлагают замораживание войны за текущей линией разграничения.

Также Трамп пообещал говорить с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы завершить войну.

По мнению Зеленского, Трамп может быть решающим в завершении войны России против Украины. Он может помочь остановить Путина.

К тому же в январе планируется визит в Киев Кита Келлога, который после инаугурации Трампа займет должность спецпредставителя по вопросам Украины.

Подробнее о том, что Трамп готовит Украине и есть ли шансы на окончание войны в 2025 году, - читайте в материале РБК-Украина.

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Дональд ТрампВойна в Украине