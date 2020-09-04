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З танкера Delfi знову стався витік нафтопродуктів

Одеса, П'ятниця 04 вересня 2020 12:31
З танкера Delfi знову стався витік нафтопродуктів
Фото: танкер Delfi (t.me/vladyslavkryklii)
Автор: РБК-Україна

З танкера Delfi, який вже піднято на кіль для подальшого буксирування з пляжу Одеси, знову стався витік нафтопродуктів. На даний момент витік усунено.

Про це у Facebook повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

За його словами, вчора під час обстеження акваторії біля танкера помітили плями і сіру плівку сріблястого кольору площею 70 квадратних метрів.

"Лабораторні дослідження показали перевищення у воді нормованих значень гранично допустимих концентрацій у 5,8 рази. Показник склав 0,29 мг на кубічний дециметр, що зазначено у відповідному протоколі вимірювань показників складу та властивостей води", - заявив Мальований.

Для усунення забруднення провели термінові роботи з застосуванням сорбенту. Витік стався через те, що з судном продовжують проводити роботи з його підйому і стабілізації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд заарештував танкер Delfi на вимогу Адміністрації морських портів, яка хоче стягнути з судновласника понад 2 млн гривень збитку.

На сьогодні завершено перший етап підйому танкера, зараз його намагаються стабілізувати для подальшого буксирування. Роботи з підйому почалися майже через рік після того, як він сів на мілину.

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Новини України Надзвичайні події Одесанефтьтанкер
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