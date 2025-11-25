Финализировать шаги для мира: министр армии США приедет на этой неделе в Киев, - Ермак

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл прибудет на этой неделе в Киев, чтобы финализировать шаги для завершения войны.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Он проинформировал, что только что говорил с Дрисколлом и выразил ему слова благодарности за предметность и конструктив.
"Как и определено президентом Трампом, уже на этой неделе ожидаем господина министра Сухопутных войск в Киеве, и готовы продолжить работать максимально быстро, чтобы финализировать шаги, необходимые для окончания кровопролития", - написал Ермак.
Глава ОП отметил, что есть хорошая основа, сделанная в Женеве, и президент Украины Владимир Зеленский и вся команда в Киеве полностью настроены на дальнейшую работу.
Кроме того, Ермак анонсировал, что встреча лидеров стран будет подготовлена оперативно.
"Украина никогда не была и не будет преградой для мира. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку. Встреча президентов будет подготовлена с нашей стороны основательно и оперативно", - резюмировал глава Офиса президента.
Напомним, недавно в западных СМИ появился новый мирный план США по завершению войны в Украине. Он имел 28 пунктов, включал в себя болезненные для Украины шаги и расценивался выгодным для России.
В связи с этим в воскресенье, 23 ноября, в Женеве состоялась встреча между делегациями Украины, США и Европы, чтобы пересмотреть положения документа и сделать его более выгодным для Киева.
По данным Financial Times, мирный план был сокращен с 28 пунктов до 19. Также была информация, что Украина якобы "согласилась" сократить численность ВСУ, но до 800 тысяч.
К слову, сегодня президент США Дональд Трамп уже анонсировал, что его спецпредставитель Стив Уиткофф проведет переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, а Дэн Дрисколл - с украинской стороной, чтобы продвинуть согласование мирного плана между США, Украиной и Россией.
Как известно, Трамп поставил Украине ультиматум - согласиться на документ до 27 ноября. Хотя госсекретарь США Марко Рубио говорил, что сроки все же могут сдвинуться.
Также Рубио уточнял, что окончательные детали плана будут согласованы на личной встрече Трампа и Зеленского. Сегодня Андрей Ермак уже анонсировал, что Зеленский готов как можно скорее встретиться и это может уже произойти 27 ноября.