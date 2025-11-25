Финализировать шаги для мира: министр армии США приедет на этой неделе в Киев, - Ермак

Он проинформировал, что только что говорил с Дрисколлом и выразил ему слова благодарности за предметность и конструктив.

"Как и определено президентом Трампом, уже на этой неделе ожидаем господина министра Сухопутных войск в Киеве, и готовы продолжить работать максимально быстро, чтобы финализировать шаги, необходимые для окончания кровопролития", - написал Ермак.

Глава ОП отметил, что есть хорошая основа, сделанная в Женеве, и президент Украины Владимир Зеленский и вся команда в Киеве полностью настроены на дальнейшую работу.

Кроме того, Ермак анонсировал, что встреча лидеров стран будет подготовлена оперативно.

"Украина никогда не была и не будет преградой для мира. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку. Встреча президентов будет подготовлена с нашей стороны основательно и оперативно", - резюмировал глава Офиса президента.