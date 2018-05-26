Пограничники оформили почти 10 тыс. гостей и болельщиков Лиги чемпионов

Основной поток приходится на столичные аэропорты

Пограничники оформили почти 10 тысяч гостей и болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"В общем, пограничники уже встретили и оформили почти 10 тысяч граждан, которые следовали на Чемпионат. При этом только за последние сутки - 7 тысяч человек. Кроме того, по результатам дополнительной проверки не пропущены 6 граждан, еще 2 - за нарушение порядка въезда-выезда на ВОТУ АРК (временно оккупированную АР Крым, - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении более чем 200 человек приняты частичные решения о пропуске через границу.

Основной поток приходится на столичные аэропорты.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поприветствовал команды и болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве и пожелал победы сильнейшему.