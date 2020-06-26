Фінал Кубка України вдруге перенесли в інше місто

Фінал Кубка України з футболу сезону 2019/2020, який має пройти 8 липня, вдруге перенесли. Вирішальний поєдинок пройде в Харкові, а не у Львові, як планувалося раніше.

Про це повідомляється на сайті Українська асоціація футболу.

Рішення перенести матч в інше місто пов'язане з епідеміологічною ситуацією у Львівській області, де за весь час зафіксовано більше ніж в інших областях України випадків зараження коронавірусом.

Спочатку фінал Кубка України повинен був відбутися у Тернополі, але поєдинок перенесли до Львова. Тернопіль ж прийме фінал турніру наступного сезону.

Першим до фіналу нинішнього сезону пробилося київське "Динамо", яке у півфіналі впевнено обіграло "Минай" (2:0). Наступною місце у фіналі забронювала полтавська "Ворскла", яка в серії післяматчевих пенальті обіграла "Маріуполь" (1:1, 3:2 по пенальті)