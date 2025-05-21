Будет намного тяжелее: сборная Украины по хоккею узнала всех соперников на ЧМ-2026

Национальная хоккейная сборная Украины получила всех будущих оппонентов на чемпионате мира 2026 года в Дивизионе 1A. Два последних определились после завершения группового этапа ЧМ-2025 в элите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира в Топ-дивизионе .

Два неудачника из элиты

К компании украинцев присоединились Франция и Казахстан - именно эти команды стали неудачниками элиты нынешнего турнира, заняв последние места в своих группах и вылетев в низший дивизион.

Франция проиграла все свои матчи, получив лишь один балл за овертайм против Финляндии (3:4). В последнем туре "трехцветные" играли матч за выживание с новичком элитной компании - Словенией и уступили - 1:3.

В то же время Казахстан сражался за сохранение места в Топ-дивизионе с Венгрией и Норвегией. В итоге команда набрала равное количество очков с венграми, но решающим стало поражение в очном поединке (2:4).

Таким образом, полный состав участников ЧМ-2026 в Дивизионе 1A выглядит так:

Казахстан

Франция

Украина

Япония

Польша

Литва

Стоит отметить, что Литва получила повышение в классе после победы в чемпионате мира 2025 года в Дивизионе 1B - третьем по силе турнире.

Как играли "сине-желтые" с Францией и Казахстаном

С французами подопечные Дмитрия Христича встречались совсем недавно. В августе прошлого года в финале квалификации к Олимпиаде-2026 наши разгромно уступили - 2:7. Впрочем, эта победа не позволила "трехцветным" пробиться на Игры - в битве за единственную путевку они проиграли Латвии.

Последний на сегодня поединок с Казахстаном тоже завершился не в пользу Украинцев. В 2017 году, на ЧМ в Дивизионе 1А, проходившем в Киеве, наши уступили со счетом - 2:4.

Согласно регламенту, на ЧМ-2026 в Дивизионе 1А две лучшие сборные получат путевки в элитный дивизион. По сравнению с составом этого года, уровень соперников в следующем - будет существенно сильнее.

Отметим, что последний раз "сине-желтые" играли в элите еще в 2007 году.