Известная украинская марка получила "филателистический Оскар"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

Как отметили в компании, такую награду марка получила за уникальную реакцию на российскую агрессию и особенную идею воплощения. В частности, на ней вместо оружия или сцен борьбы изобразили понятный каждому жест, которым украинский военный ответил на предложение врага сдаться.

В состав жюри конкурса входят издатели филателистической литературы, художники, филателисты, парламентарии, чиновники. Всего в нем участвовали 35 стран, награду для "Укрпочты" получил генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш.

В компании напомнили, что ее марки уже неоднократно получали международные награды. В частности, "Укрпочта" получила отличие международной премии "World Post & Parcel Awards 2023" и стала лучшей в категории "Филателистическая кампания 2022 года".

Напомним, марка "Русский военный корабль, иди…!" заняла первое место в опросе лучшая военная марка года в Украине.

Также мы писали, что в апреле в Украине выпустили новую почтовую марку, посвященную победителям конкурса Евровидение 2022 группе Kalush Orchestra.