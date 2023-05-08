Филиал "Сибирской угольной энергетической компании" в Литве ликвидируют из-за санкций ЕС
Предприятие SUEK Baltic, работавшее в Литве и являющееся подразделением "Сибирской угольной энергетической компании", будет в текущем году ликвидировано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет компании, о котором пишет 15min.
"Предприятие готовится к ликвидации в 2023 году", - говорится в заявлении.
В прошлом году SUEK Baltic продавала уголь в Эстонию и Латвию, а значит, продавала удобрения в Литву и Польшу. Кроме того, филиал компании в Великобритании продавал микросферы, но с апреля прошлого года компания не работает, сейчас все договоры разорваны, сотрудники уволены, расчеты с покупателями и поставщиками сделаны, налоги уплачены.
В прошлом году SUEK Baltic получила 6,3 млн. Доход в евро - 60% меньше, чем в 2021 году (15,6 млн евро), она понесла убытки в размере 323 тыс. убытков в евро (прибыль в размере 467 тыс. евро)
"Сибирская угольная энергетическая компания"
Крупнейшая угольная компания в России и одна из ведущих угольно-энергетических компаний в мире, входит в пятерку крупнейших поставщиков угля на мировой угольный рынок. Компания также находится под санкциями Украины.
Напомним, что Европейский союз хочет запретить доступ к своим портам для судов, пытающихся обойти санкции в отношении российской нефти.
Ранее стало известно, что странам Евросоюза направили предложения по новому пакету санкций против России.
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