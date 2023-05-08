Філію "Сибірської вугільної енергетичної компанії" у Литві ліквідують через санкції ЄС

Підприємство SUEK Baltic, яке працювало в Литві і є підрозділом "Сибірської вугільної енергетичної компанії", буде поточного року ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт компанії, про який пише 15min.

"Підприємство готується до ліквідації у 2023 році", - йдеться у заяві.

Минулого року SUEK Baltic продавала вугілля в Естонію та Латвію, а отже, продавала добрива до Литви та Польщі. Крім того, філія компанії у Великій Британії продавала мікросфери, але з квітня минулого року компанія не працює, наразі всі договори розірвані, співробітники звільнені, розрахунки з покупцями та постачальниками зроблено, податки сплачені.

Минулого року SUEK Baltic отримала 6,3 млн. Дохід у євро - 60% менше, ніж у 2021 році (15,6 млн євро), вона зазнала збитків у розмірі 323 тис. збитків у євро (прибуток у розмірі 467 тис. євро)

"Сибірська вугільна енергетична компанія"

Найбільша вугільна компанія в Росії та одна з провідних вугільно-енергетичних компаній у світі, входить до п'ятірки найбільших постачальників вугілля на світовий вугільний ринок. Компанія також перебуває під санкціями України.