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Філію "Сибірської вугільної енергетичної компанії" у Литві ліквідують через санкції ЄС

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Литва, Понеділок 08 травня 2023 20:35
Філію "Сибірської вугільної енергетичної компанії" у Литві ліквідують через санкції ЄС Фото: Прапор Литви (pixabay)
Автор: Дмитро Браславський

Підприємство SUEK Baltic, яке працювало в Литві і є підрозділом "Сибірської вугільної енергетичної компанії", буде поточного року ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт компанії, про який пише 15min.

"Підприємство готується до ліквідації у 2023 році", - йдеться у заяві.

Минулого року SUEK Baltic продавала вугілля в Естонію та Латвію, а отже, продавала добрива до Литви та Польщі. Крім того, філія компанії у Великій Британії продавала мікросфери, але з квітня минулого року компанія не працює, наразі всі договори розірвані, співробітники звільнені, розрахунки з покупцями та постачальниками зроблено, податки сплачені.

Минулого року SUEK Baltic отримала 6,3 млн. Дохід у євро - 60% менше, ніж у 2021 році (15,6 млн євро), вона зазнала збитків у розмірі 323 тис. збитків у євро (прибуток у розмірі 467 тис. євро)

"Сибірська вугільна енергетична компанія"

Найбільша вугільна компанія в Росії та одна з провідних вугільно-енергетичних компаній у світі, входить до п'ятірки найбільших постачальників вугілля на світовий вугільний ринок. Компанія також перебуває під санкціями України.

Нагадаємо, що Європейський союз хоче заборонити доступ до своїх портів для суден, які намагаються обійти санкції щодо російської нафти.

Раніше стало відомо, що країнам Євросоюзу направили пропозиції щодо нового пакету санкцій проти Росії.

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