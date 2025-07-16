В филиале УЗ разоблачили многомиллионные махинации на закупках: что известно

Высший антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство НАБУ и САП о мерах пресечения для подозреваемых по делу о хищении средств филиала "Центр обеспечения производства" (ЦОП) АО "Укрзализныця". Должностные лица филиала в сговоре с бизнесменами присвоили более 15 млн грн при закупках в 2022 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на НАБУ .

По данным следствия, руководство ЦЗО еще до объявления тендеров договорилось с поставщиками об определении победителей. Закупки краски разделили на четыре лота, а линолеума - на два.

"Это позволило "своим" компаниям выиграть тендеры без конкуренции и поставлять продукцию по искусственно завышенным ценам", - говорится в заявлении.

В частности, во время повторной закупки краски ее стоимость выросла на 11,6 млн грн - с 37,6 до 49,3 млн грн, при этом объемы продукции даже уменьшились. Аналогично действовали при закупке линолеума: его рыночная цена составляла 398 грн за м², тогда как "Укрзалізниця" покупала его по 882 грн за м².

Полученные от железной дороги средства частично возвращались должностным лицам филиала в виде "откатов" - по 10% от суммы договоров. В результате убытки государственной компании составили более 15 млн грн.

Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах организованной группой). Суд уже избрал им меры пресечения в виде многомиллионного залога.