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У філії УЗ викрили багатомільйонні махінації на закупівлях: що відомо

Середа 16 липня 2025 12:18
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У філії УЗ викрили багатомільйонні махінації на закупівлях: що відомо Фото: у філії УЗ викрили багатомільйонні махінації на закупівлях (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергій Новіков

Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання НАБУ та САП щодо запобіжних заходів для підозрюваних у справі про розкрадання коштів філії "Центр забезпечення виробництва" (ЦЗВ) АТ "Укрзалізниця". Службові особи філії у змові з бізнесменами привласнили понад 15 млн грн під час закупівель у 2022 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, керівництво ЦЗВ ще до оголошення тендерів домовилось із постачальниками про визначення переможців. Закупівлі фарби розділили на чотири лоти, а лінолеуму - на два.

"Це дозволило "своїм" компаніям виграти тендери без конкуренції та постачати продукцію за штучно завищеними цінами", - йдеться в заяві.

Зокрема, під час повторної закупівлі фарби її вартість зросла на 11,6 млн грн - з 37,6 до 49,3 млн грн, при цьому обсяги продукції навіть зменшилися. Аналогічно діяли при закупівлі лінолеуму: його ринкова ціна становила 398 грн за м², тоді як "Укрзалізниця" купувала його по 882 грн за м².

Отримані від залізниці кошти частково повертались посадовцям філії у вигляді "відкатів" - по 10% від суми договорів. В результаті збитки державної компанії склали понад 15 млн грн.

Фігурантам справи повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах організованою групою). Суд вже обрав їм запобіжні заходи у вигляді багатомільйонної застави.

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Укрзалізниця НАБУ
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