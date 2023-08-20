Филиппины пополнят войска в Южно-Китайском море

Вооруженные силы Филиппин планируют пополнить войска на корабле, расположенном в Южно-Китайском море. Предыдущую попытку КНР заблокировала, применив водометы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В последнее время отношения Филиппин и Китая напряжены из-за политики президента Фердинанда Маркоса-младшего, который избрал курс на сближение с США.
В начале года Япония, США и Филиппины решили усилить оборонное сотрудничество на фоне возможного военного вторжения Китая на Тайвань.
А в марте США и Филиппины провели совместные военные учения, на которых отработали защиту от потенциальной агрессии в сторону архипелага.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.