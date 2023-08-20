Філіппіни поповнять війська у Південно-Китайському морі

Відносини Китаю і Філіппін

Останнім часом відносини Філіппін та Китаю є напруженими через політику президента Фердинанда Маркоса-молодшого, який обрав курс на зближення з США.

Так, на початку року Японія, США та Філіппіни вирішили посилити оборонне співробітництво на фоні можливого військового вторгнення Китаю на Тайвань.

А в березні США та Філіппіні провели спільні військові навчання, на яких відпрацювали захист від потенційної агресії в бік архіпелагу.

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