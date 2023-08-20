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Филиппины пополнят войска в Южно-Китайском море

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Воскресенье 20 августа 2023 00:18
Филиппины пополнят войска в Южно-Китайском море Фото: Филиппины пополнят войска в Южно-Китайском море (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Вооруженные силы Филиппин планируют пополнить войска на корабле, расположенном в Южно-Китайском море. Предыдущую попытку КНР заблокировала, применив водометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это осуществление наших суверенных прав и юрисдикции является свидетельством нашей твердой веры в основанный на правилах международный порядок, лежащий в основе регионального мира и стабильности", - отметил спикер вооруженных сил Филиппин Медель Агилар.

В этом месяце страна уже пыталась разместить на корабле свои силы, однако береговая охрана Китая не позволила им этого сделать, применив водометы. Филиппины ответили на это дипломатическим протестом.

Отметим, что корабль стоит там еще с 1999 года, как символ претензий над отмелью, принадлежащей 200-мильной экономической зоне страны. В то же время Китай считает все Южно-Китайское море своим, несмотря на протесты международного сообщества.

Отношения Китая и Филиппин

В последнее время отношения Филиппин и Китая напряжены из-за политики президента Фердинанда Маркоса-младшего, который избрал курс на сближение с США.

В начале года Япония, США и Филиппины решили усилить оборонное сотрудничество на фоне возможного военного вторжения Китая на Тайвань.

А в марте США и Филиппины провели совместные военные учения, на которых отработали защиту от потенциальной агрессии в сторону архипелага.

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