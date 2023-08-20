Філіппіни поповнять війська у Південно-Китайському морі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це здійснення наших суверенних прав і юрисдикції є свідченням нашої твердої віри в заснований на правилах міжнародний порядок, який лежить в основі регіонального миру і стабільності", - зазначив речник збройних сил Філіппін Медель Агілар.

Цього місяця країна вже намагалась розташувати на кораблі свої сили, однак берегова охорона Китаю не дозволила їм цього зробити, застосувавши водомети. Філіппіні відповіли на це дипломатичним протестом.

Зазначимо, що корабель стоїть там ще з 1999 року, як символ претензій над мілиною, яка належить до 200-мильної економічної зони країни. В той же час, Китай вважає все Південно-Китайське море своїм, незважаючи на протести міжнародної спільноти.

Відносини Китаю і Філіппін

Останнім часом відносини Філіппін та Китаю є напруженими через політику президента Фердинанда Маркоса-молодшого, який обрав курс на зближення з США.

Так, на початку року Японія, США та Філіппіни вирішили посилити оборонне співробітництво на фоні можливого військового вторгнення Китаю на Тайвань.

А в березні США та Філіппіні провели спільні військові навчання, на яких відпрацювали захист від потенційної агресії в бік архіпелагу.

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