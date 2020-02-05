На Філіппінах зафіксували третій випадок коронавірусу

Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

60-річна китаянка стала третім пацієнтом в країні з ознаками нового коронавірусу

Влада Філіппін підтвердила третій офіційно зареєстрований випадок зараження новим коронавірусом 2019-nCoV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначається, 60-річна китаянка стала третім пацієнтом в країні з ознаками нового коронавірусу.

Громадянка Китаю приїхала до міста Себу з китайського міста Ухань, транзитом через Гонконг 20 січня.

У пацієнтки спочатку були негативні результати тестів на коронавірус, взяті 24 січня. Однак у жінки брали аналізи також 23 січня - вони виявилися позитивними.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Філіппінах від коронавірусу помер 44-річний пацієнт. Це був перший зареєстрований випадок смерті за межами материкового Китаю.

Крім того, у Китаї затримали чоловіка, який приховував захворювання коронавірусом і заразив щонайменше семеро людей. Зазначається, що чоловік приховував, що повернувся з Уханя, і при цьому побував на весіллі, де були присутні близько 3 тис. осіб.

Відзначимо, за даними ВООЗ на 4 лютого, у Китаї підтверджений 20 471 випадок захворювання 2019-nCov. Підозри на коронавірус виявлені ще 23 214 осіб. У важкому стані знаходяться 2 788 пацієнтів. Всього від захворювання померли 425 осіб, в основному літніх людей з наявністю одного або двох хронічних захворювань. При цьому понад 680 осіб одужали.