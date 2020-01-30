На Філіппінах зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

Перший випадок зараження новим коронавірусом з Китаю зафіксовано на Філіппінах. Про це заявив міністр охорони здоров'я Філіппін Франсиско Дуке, передає телеканал ABS-CBN.

За його словами, на Філіппінах виявлено коронавірус у 38-річної громадянки Китаю. Він також повідомив, що вона прибула з китайського Уханя, зробивши пересадку в Гонконзі. Вже на Філіппінах її госпіталізували зі скаргою на легкий кашель. У неї немає високої температури, місцеві лікарі стежать за її станом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про перший випадок зараження коронавірусом 2019-nCoV в Індії. Вірус був виявлений біля індійського студента, який навчався в університеті міста Ухань.

Крім того, в уряді Китаю назвали дату, коли поширення коронавірусу піде на спад. Зокрема, Пекін вважає, що спалах досягне свого піку до середини лютого, а потім піде на спад, і повністю завершиться до кінця березня. Зазначимо, число померлих від коронавірусу в китайській провінції Хубей зросла до 162 осіб

Як писало РБК-Україна раніше, вірус поширився на всі провінції та регіони материкового Китаю. Про випадки зараження також повідомили в 15 інших країнах.