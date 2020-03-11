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У столиці Пакистану розбився військовий винищувач

Новини » Надзвичайні події     11.03.2020 - 09:35
У столиці Пакистану розбився військовий винищувач
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Літак брав участь у репетиції святкування Дня Пакистану

У столиці Пакистану Ісламабаді впав військовий літак F-16. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Pakistan.

Повідомляється, що літак розбився в районі місцевого парку Шакарпаріан.

Представник Військово-повітряних сил (ВПС) Пакистану підтвердив аварію, уточнивши, що це був військовий винищувач F-16. За його словами, літак брав участь у репетиції святкування Дня Пакистану 23 березня.

На місці падіння винищувача працюють бригади рятувальників, місцева влада оточила район. Про потерпілих чи жертв аварії поки не повідомлялося.

Нагадаємо, в січні в Афганістані розбився літак Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Також повідомлялося про катастрофу літака ВПС Іспанії під час тренувального польоту у Середземному морі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на півночі Філіппін при зльоті розбився вертоліт філіппінської національної поліції. На борту знаходилися старші офіцери поліції, в тому числі їх керівник - Арчі Гамбоа. Останній, як повідомлялося, загинув в аварії.

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