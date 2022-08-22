"Філігранна робота". ЗСУ нанесли черговий удар по Каховському мосту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час брифінгу .

"Ми продовжуємо тримати вогневий контроль над транспортними артеріями, зокрема на окупованій території, оскільки ми усвідомлюємо, що саме через них ворог намагатиметься підтягувати резерви. Вчора були завдані чергові удари по Каховському напрямку, по Каховському мосту", - сказала вона.

За словами Гуменюк, ця споруда складна, тому робота артилерії "там досить філігранна", спрямована на руйнування планів ворога використати цей об’єкт для себе.

"Ми коригуємо їх у тому числі і ремонтні роботи так звані, тобто це удари і по ремонтній техніці, яку вони туди підтягують і по плитах, якими вони намагаються латати ті дірки", - додала вона.