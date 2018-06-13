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Олекcій Філатов заявив, що НАБУ не зверталося до нього з приводу справи про корупцію

НовиниПолітика    13.06.2018 - 12:14
Фото: Олексій Філатов (president.com.ua)
Фото: Олексій Філатов (president.com.ua)

Заступника голови АП спростував інформацію, опубліковану раніше в ЗМІ

Заступник глави Адміністрації президента України (АП) Олексій Філатов заявив, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) не зверталось офіційно до нього через проведення розслідування з приводу незаконного збагачення. Про це він заявив у коментарі кореспонденту "РБК-Україна".

"Я можу підтвердити тільки те, що я знаю з преси. До мене НАБУ не зверталось. З преси я знаю, що якийсь хлопчина, повязаний з партією "Укроп" ("Українське об'єднання патріотів", - ред.) чи місцевим осередком, звернувся з заявою, порахувавши щось у моїй декларації. Але, очевидно, не дуже фахово. Або замолодий, або не має юридичної практики. І зробив якесь припущення. Напевно, що НАБУ має якось реагувати. Але я від НАБУ ніякої інформації не отримував: ані офіційним шляхом запиту, ані іншим шляхом",-  заявив Філатов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи НАБУ проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення Олексія Філатова.

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Теги публікації: коррупция, НАБУ, Борис Філатов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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