Олекcій Філатов заявив, що НАБУ не зверталося до нього з приводу справи про корупцію

Заступника голови АП спростував інформацію, опубліковану раніше в ЗМІ

Заступник глави Адміністрації президента України (АП) Олексій Філатов заявив, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) не зверталось офіційно до нього через проведення розслідування з приводу незаконного збагачення. Про це він заявив у коментарі кореспонденту "РБК-Україна".

"Я можу підтвердити тільки те, що я знаю з преси. До мене НАБУ не зверталось. З преси я знаю, що якийсь хлопчина, повязаний з партією "Укроп" ("Українське об'єднання патріотів", - ред.) чи місцевим осередком, звернувся з заявою, порахувавши щось у моїй декларації. Але, очевидно, не дуже фахово. Або замолодий, або не має юридичної практики. І зробив якесь припущення. Напевно, що НАБУ має якось реагувати. Але я від НАБУ ніякої інформації не отримував: ані офіційним шляхом запиту, ані іншим шляхом",- заявив Філатов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи НАБУ проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення Олексія Філатова.