Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Алексей Филатов заявил, что НАБУ не обращалось к нему по поводу дела о коррупции

НовостиПолитика    13.06.2018 - 12:14
Фото: Алексей Филатов (president.com.ua)
Фото: Алексей Филатов (president.com.ua)

Заместитель главы АП опроверг информацию, опубликованную ранее в СМИ

Заместитель главы Администрации президента Украины (АП) Алексей Филатов заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не обращалось к нему официально в связи с проведением расследования по поводу незаконного обогащения. Об этом он заявил в комментарии корреспонденту "РБК-Украина".

"Я могу подтвердить только то, что я знаю из прессы. Ко мне НАБУ не обращалось. Из прессы я знаю, что какой-то парень, связанный с партией "Укроп" ("Украинское обьединение патриотов", - ред.) или местным центром, обратился с заявлением, посчитав что-то в моей декларации. Но, очевидно, не очень профессионально. Или слишком молод, или не имеет юридической практики. И сделал некое предположение. Наверное, НАБУ должно как-то реагировать. Но я от НАБУ никакой информации не получал: ни официальным путем запроса, ни другим путем",- заявил Филатов.

Напомним, ранее сообщалось, что детективы НАБУ проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения Алексея Филатова.

НАБУ расследует возможное незаконное обогащение заместителя главы АП Совет судебной реформы считает, что в Украине должна быть единая юридическая профессия
Теги публикации: коррупция, НАБУ, Борис Филатов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь