Алексей Филатов заявил, что НАБУ не обращалось к нему по поводу дела о коррупции

Заместитель главы АП опроверг информацию, опубликованную ранее в СМИ

Заместитель главы Администрации президента Украины (АП) Алексей Филатов заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не обращалось к нему официально в связи с проведением расследования по поводу незаконного обогащения. Об этом он заявил в комментарии корреспонденту "РБК-Украина".

"Я могу подтвердить только то, что я знаю из прессы. Ко мне НАБУ не обращалось. Из прессы я знаю, что какой-то парень, связанный с партией "Укроп" ("Украинское обьединение патриотов", - ред.) или местным центром, обратился с заявлением, посчитав что-то в моей декларации. Но, очевидно, не очень профессионально. Или слишком молод, или не имеет юридической практики. И сделал некое предположение. Наверное, НАБУ должно как-то реагировать. Но я от НАБУ никакой информации не получал: ни официальным путем запроса, ни другим путем",- заявил Филатов.

Напомним, ранее сообщалось, что детективы НАБУ проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения Алексея Филатова.