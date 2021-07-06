Філатов обговорив з послом Казахстану в Україні перспективи налагодження міжрегіональних зв’язків

Мер Дніпра Борис Філатов провів зустріч з делегацією Республіки Казахстан на чолі з надзвичайним та повноважним послом Казахстану в Україні Дарханом Калєтаєвим. Сторони обговорили перспективи налагодження та пожвавлення казахстансько-українських міжрегіональних зв’язків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

"Упевнений, що ця наша зустріч стане початком наших співвідносин", - сказав Калєтаєв.

Зі свого боку Філатов зауважив, що місто відкрите до співробітництва, та розповів також про особисте ставлення до республіки.

"Для мене народ Казахстану - це не просто дружня нам нація. Вся історія моєї родини тісно пов’язана з Казахстаном", - сказав Борис Філатов.

Представники делегації переконані: Карагандинська область має багато спільного з Дніпром.

Також йшлося про відкриття Почесного консульства Казахстану в Дніпрі та перспективи встановлення побратимських відносин між містами.