Филатов: выплаты пострадавшим в результате удара РФ по дому в Днепре начнут через две недели

В результате ракетного удара россиян по жилому дому на ж/м Победа в Днепре были полностью разрушены 63 квартиры. Мэрия города имеет отработанный механизм выплат материальной помощи, которые начнутся через две недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.
По его словам, от города и субвенции областного совета люди получат 2 млн грн. К этой сумме привлекут деньги, которые собрали предприниматели.
"Люди, которым необходима помощь, обращаются в райадминистрации. Затем выезжает комиссия, актирует разрушение. Затем оформленный пакет документов передается в мэрию, в департамент соцзащиты. Уже через него люди получают средства. По миллиону гривен - за ранее обстрелы - люди уже получили. Если говорить о доме на Победе, то через две недели люди начнут получать уже свои деньги", - пояснил Филатов.
Средства благотворителей будут распределяться по формуле, которую те же примут. Город также оказывает финансовую поддержку на дальнейшую реабилитацию пострадавших.
Сейчас в доме на Победе завершили инструментальное обследование. В уцелевшей части продолжаются восстановительные работы. Там уже заменили около тысячи окон.
Напомним, что сегодня, 14 января, российские кафиры применили ракету Х-22 для удара по многоэтажке в Днепре.
Ранее сообщалось, что сегодня российские войска ударили по многоэтажке в Днепре, в результате чего был разрушен целый подъезд дома.
Позже стало известно, что ранения получили по меньшей мере 60 человек . Среди них 12 детей.
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