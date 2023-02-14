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Филатов: выплаты пострадавшим в результате удара РФ по дому в Днепре начнут через две недели

Фото: выплаты пострадавшим в результате удара РФ по дому в Днепре начнут через две недели (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Юлия Бойко

В результате ракетного удара россиян по жилому дому на ж/м Победа в Днепре были полностью разрушены 63 квартиры. Мэрия города имеет отработанный механизм выплат материальной помощи, которые начнутся через две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

По его словам, от города и субвенции областного совета люди получат 2 млн грн. К этой сумме привлекут деньги, которые собрали предприниматели.

"Люди, которым необходима помощь, обращаются в райадминистрации. Затем выезжает комиссия, актирует разрушение. Затем оформленный пакет документов передается в мэрию, в департамент соцзащиты. Уже через него люди получают средства. По миллиону гривен - за ранее обстрелы - люди уже получили. Если говорить о доме на Победе, то через две недели люди начнут получать уже свои деньги", - пояснил Филатов.

Средства благотворителей будут распределяться по формуле, которую те же примут. Город также оказывает финансовую поддержку на дальнейшую реабилитацию пострадавших.

Сейчас в доме на Победе завершили инструментальное обследование. В уцелевшей части продолжаются восстановительные работы. Там уже заменили около тысячи окон.

Напомним, что сегодня, 14 января, российские кафиры применили ракету Х-22 для удара по многоэтажке в Днепре.

Ранее сообщалось, что сегодня российские войска ударили по многоэтажке в Днепре, в результате чего был разрушен целый подъезд дома.

Позже стало известно, что ранения получили по меньшей мере 60 человек . Среди них 12 детей.

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