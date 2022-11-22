Филатов: современная Россия давно превратилась на Рейх, не признающий международные нормы
Мэр Днепра Борис Филатов на международном Конгрессе мэров в Париже заявил, что Россия давно превратилась в Рейх, не признающий международные нормы, и призвал международное сообщество к поддержке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.
Филатов также напомнил, что после полномасштабного вторжения РФ город остается ключевым гуманитарным хабом страны, принявшим наибольшее количество переселенцев.
В то же время, говоря о военных преступлениях России в Украине, мэр Днепра заявил, что развязанной войне никогда не будет оправдания.
По его словам, современная Россия давно превратилась в Рейх, не признающий международные нормы. "И в его становлении есть вина также и всего свободного мира", - добавил он.
Также, обращаясь к представителям международного сообщества, Филатов призвал их "оставаться на стороне добра" и продолжать поддержку Украины:
"Эта война экзистенциальная и иррациональная. Это - война свободы и тирании. Война добра и зла. Поэтому я призываю всех вас оставаться на стороне добра", - резюмировал он.
Напомним, что украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 400 кафиров. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 85 тысяч своих военных.
Также украинские военные отразили 13 атак россиян на Донбассе, а артиллерия и авиация продолжают уничтожать позиции оккупантов.
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