Филатов: современная Россия давно превратилась на Рейх, не признающий международные нормы

Мэр Днепра Борис Филатов на международном Конгрессе мэров в Париже заявил, что Россия давно превратилась в Рейх, не признающий международные нормы, и призвал международное сообщество к поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.

Филатов также напомнил, что после полномасштабного вторжения РФ город остается ключевым гуманитарным хабом страны, принявшим наибольшее количество переселенцев.

В то же время, говоря о военных преступлениях России в Украине, мэр Днепра заявил, что развязанной войне никогда не будет оправдания.

По его словам, современная Россия давно превратилась в Рейх, не признающий международные нормы. "И в его становлении есть вина также и всего свободного мира", - добавил он.

Также, обращаясь к представителям международного сообщества, Филатов призвал их "оставаться на стороне добра" и продолжать поддержку Украины:

"Эта война экзистенциальная и иррациональная. Это - война свободы и тирании. Война добра и зла. Поэтому я призываю всех вас оставаться на стороне добра", - резюмировал он.