Філатов: сучасна Росія давно перетворилася на Рейх, що не визнає міжнародних норм

Мер Дніпра Борис Філатов на міжнародному Конгресі мерів у Парижі заявив, що Росія давно перетворилася на Рейх, що не визнає міжнародних норм, й закликав міжнародну спільноту до підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської міської ради.

Філатов також нагадав, що після повномасштабного вторгнення РФ місто залишається ключовим гуманітарним хабом країни, який прийняв найбільшу кількість переселенців.

Водночас, говорячи про воєнні злочини росії в Україні, мер Дніпра заявив, що розв’язаній війні ніколи не буде виправдання.

За його словами, сучасна Росія давно перетворилася на Рейх, що не визнає міжнародних норм. "І в його становленні є провина також і всього вільного світу", - додав він.

Також, звертаючись до представників міжнародної спільноти, Філатов закликав їх "залишатися на боці добра" та продовжувати підтримку України:

"Ця війна екзистенційна та ірраціональна. Це - війна свободи і тиранії. Війна добра і зла. Тому я закликаю всіх вас залишатися на боці добра", - резюмував він.