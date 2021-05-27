Філатов: держава має гарантувати містам розвиток власного виробництва 

Дніпро відкритий до пропозицій великих українських і світових інвесторів промислового виробництва, які зможуть реалізувати в місті сучасні та довгострокові проекти. Адже ефективна співпраця місцевого самоврядування та бізнесу дозволяє місту отримувати нові робочі місця.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов під час міжнародної конференції "UkraineInvest Talks: Dnipro".

"Правила мають бути єдиними та чіткими для всіх. Я завжди це підкреслював, адже лише так може формуватися довіра. І саме такі справедливі умови ми створили у Дніпрі. Як мер я виступаю гарантом будь-якої ініціативи, що покращить наше місто", - заявив Філатов.

Говорячи про необхідність державних гарантій, мер Дніпра наголосив на розвитку власного виробництва та локалізації. Йдеться не лише про виготовлення трамваїв, тролейбусів та залізничного машинобудування.

"Космічному сектору також потрібна державна програма розвитку та відповідні інвестиції. Своєю чергою КБ "Південне", Південмаш та Агрегатний завод повинні мати державне оборонне замовлення", - додав Філатов.

Крім цього, йшлося і про інвестиційну перевагу річки Дніпро. Місто є останньою її точкою, куди доходять сучасні кораблі, річка-море,. Тобто як транспортний хаб Дніпро здатен приймати великі кораблі з Середземного і Чорного морів - без перевантажень у проміжних портах.