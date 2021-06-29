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Філатов: я не збираюся і не збирався балотуватися в президенти 

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Дніпро, Вівторок 29 червня 2021 15:24
Філатов: я не збираюся і не збирався балотуватися в президенти  Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Мер Дніпра Борис Філатов спростував інформацію в ЗМІ про нібито його намір йти технічним кандидатом від Володимира Зеленського проти Віталія Кличка на наступній президентській кампанії.

Про це Філатов заявив у Facebook.

"Я не збираюся і не збирався балотуватися в президенти", - заявив Філатов, вказавши на недостовірність даних аналітиків, на яких посилалися в публікаціях на цю тему.

Філатов підкреслив, що участь у президентських перегонах йому не цікава, назвавши себе послідовним прихильником розширення прав місцевого самоврядування.

"Моє завдання при всіх владі і всіх режимах домагатися саме цього, а не лізти в справи центральної влади. У мене виходить моя робота (міського голови Дніпра, - ред.). Мені достатньо того, що у мене є. Плюс я хочу розвивати нашу партію "Пропозиція", яка об'єднала правильних і порядних людей", - написав мер Дніпра.

Також, на думку Філатова, така недостовірна інформаційна кампанія - спосіб провокації "політичних інтересантів".

Нагадаємо, раніше Борис Філатов розповів про головні рішення 8-ї сесії міськради Дніпра.

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