Філатов: я не збираюся і не збирався балотуватися в президенти 

Мер Дніпра Борис Філатов спростував інформацію в ЗМІ про нібито його намір йти технічним кандидатом від Володимира Зеленського проти Віталія Кличка на наступній президентській кампанії.

"Я не збираюся і не збирався балотуватися в президенти", - заявив Філатов, вказавши на недостовірність даних аналітиків, на яких посилалися в публікаціях на цю тему.

Філатов підкреслив, що участь у президентських перегонах йому не цікава, назвавши себе послідовним прихильником розширення прав місцевого самоврядування.

"Моє завдання при всіх владі і всіх режимах домагатися саме цього, а не лізти в справи центральної влади. У мене виходить моя робота (міського голови Дніпра, - ред.). Мені достатньо того, що у мене є. Плюс я хочу розвивати нашу партію "Пропозиція", яка об'єднала правильних і порядних людей", - написав мер Дніпра.

Також, на думку Філатова, така недостовірна інформаційна кампанія - спосіб провокації "політичних інтересантів".