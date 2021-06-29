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Филатов: я не собираюсь и не собирался баллотироваться в президенты 

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Днепр, Вторник 29 июня 2021 15:24
Филатов: я не собираюсь и не собирался баллотироваться в президенты  Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Мэр Днепра Борис Филатов опроверг информацию в СМИ о якобы его намерении идти техническим кандидатом от Владимира Зеленского против Виталия Кличко на следующей президентской кампании.

Об этом Филатов заявил в Facebook.

"Я не собираюсь и не собирался баллотироваться в президенты", - заявил Филатов, указав на недостоверность данных аналитиков, на которых ссылались в публикациях на эту тему.

Филатов подчеркнул, что участие в президентской гонке ему не интересно, назвав себя последовательным сторонником расширения прав местного самоуправления.

"Моя задача при всех властях и всех режимах добиваться именно этого, а не лезть в дела центральной власти. У меня получается моя работа (городского головы Днепра, - ред.). Мне достаточно того, что у меня есть. Плюс я хочу развивать нашу партию "Пропозиция", которая объединила правильных и порядочных людей", - написал мэр Днепра.

Также, по мнению Филатова, такая недостоверная информационная кампания - способ провокации "политических интересантов".

Напомним, ранее Борис Филатов рассказал о главных решениях 8-й сессии горсовета Днепра.

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