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Филатов рассказал, сколько еще продлится спасательная операция в Днепре

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Воскресенье 15 января 2023 18:08
Филатов рассказал, сколько еще продлится спасательная операция в Днепре Фото: спасательная операция в Днепре в результате ракетного удара 14 января (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Артем Горовенко

В Днепре продолжают разбирать завалы на месте попадания российской ракеты в многоэтажку на жилмассиве Победа. Ожидается, что спасательная операция будет держать по меньшей мере до трех ночи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

Ударом разрушило два из восемнадцати подъездов. На месте остаются работать спасатели, медики и городские службы. Из-под завалов продолжают доставать людей.

"Надеемся, что найдем кого-то еще. Наши прогнозы, что закончим где-то в 3 ночи. Потребностей нет ни в технике, ни в людях. Работают десятки единиц коммунальной техники. Очень большую помощь оказали наши спасатели. Приехала техника, работавшая в Бородянке и в Николаеве на разборах завалов. Я видел, как днепряне собственноручно разбирали завалы и оттаскивали автомобили", - сказал Филатов.

Также для всех, чье жилье повреждено, город предложил временное убежище в подготовленных местах в школах и детском клубе. Впрочем, люди выбрали разъехаться по родным и знакомым.

"Вместе с этим, волонтеры и простые люди принесли в созданные пункты поддержки очень много вещей и еды. Всего более чем достаточно. Поэтому, всем, кто хочет помочь, советуют делать это адресно - если есть контакт с кем-то из пострадавших", - добавил мэр города.

Напомним, 14 января россияне во время массового обстрела территории Украины попали в жилой дом в Днепре, пока количество раненых перевалило за полсотни человек.

В результате российского обстрела в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.

Позже в сети уже появились фото и видео с места прилета по дому в Днепре. В результате удара погибли пятеро жителей.

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