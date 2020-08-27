Філатов: ми наполягаємо на зустрічі мерів з президентом і припиненні тиску на муніципалітети

Фото: Борис Філатов (facebook.com)

Владу звинувачують у нечесній виборчій кампанії проти діючих лідерів місцевого самоврядування

Центральна влада веде нечесну виборчу кампанію проти діючих лідерів місцевого самоврядування. Крім масової фальсифікації кримінальних справ на місцеві ради по всій країні, територіальним громадам, не погоджують кредитні ресурси на завершення будівництв, рахунки підприємств, відповідальних за підготовку міст до опалювального сезону, арештовуються.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов за підсумками позачергового засідання правління Асоціації міст України, до складу якої входять понад 900 представників місцевого самоврядування по всій країні.

На його думку, такі дії правлячої партії б'ють в першу чергу по людям, а не по діючим мерам, що мають високі рейтинги.

"Йде наступ на права місцевого самоврядування. Асоціації міст України - аполітична організація, проте наша позиція консолідована. Правління Асоціації міст України буде наполягати на зустрічі з президентом, який жодного разу за час своєї каденції не зустрічався з лідерами місцевого самоврядування. У разі, якщо президент України відмовиться, ми візьмемо за приклад дії деяких наших колег - будемо вимагати зустрічі з ним шляхом акцій прямої дії", - заявив Філатов.

Разом з тим всередині Асоціації планують зміцнити юридичну службу.

"Ми не збираємося заохочувати злодіїв і корупціонерів. Але зараз все місцеве самоврядування цинічно і безсоромно мажуть брудом, на кожного інспіровані десятки кримінальних справ - з цим ми будемо боротися правовим способом", - додав Філатов.

Водночас представники місцевого самоврядування вимагають відкликання законопроекту "Слуг народу", який блокує голосування за земельні комунальні питання не менш ніж двома третинами голосів.

Замість цього, на їхню думку, необхідно внести зміни в закон про місцеве самоврядування, які зафіксують правило загальної відставки для мерів і депутатських корпусів у разі відсторонення або розпуску місцевих рад.

Нагадаємо, раніше у правлячій фракції "Слуга народу" відзначають, що намічені на 25 жовтня вибори можуть не відбутися тільки в разі, якщо в країні буде введено режим надзвичайного стану.