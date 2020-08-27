Филатов: мы настаиваем на встрече мэров с президентом и прекращении давления на муниципалитеты 

Фото: Борис Филатов (facebook.com)

Власть обвиняют в нечестной избирательной кампанию против действующих лидеров местного самоуправления

Центральная власть ведет нечестную избирательную кампанию против действующих лидеров местного самоуправления. Кроме массовой фальсификации уголовных дел на местные советы по всей стране, территориальным громадам не согласовывают кредитные ресурсы на окончание строек, счета предприятий, ответственных за подготовку городов к отопительному сезону, арестовываются.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов по итогам внеочередного заседания правления Ассоциации городов Украины, в состав которой входят более 900 представителей местного самоуправления по всей стране.

По его мнению, такие действия правящей партии бьют в первую очередь по людям, а не по действующим мэрам, имеющим высокие рейтинги.

"Идет наступление на права местного самоуправления. Ассоциации городов Украины - аполитичная организация, тем не менее наша позиция консолидирована. Правление Ассоциации городов Украины будет настаивать на встрече с президентом, который ни разу за время своей каденции не встречался с лидерами местного самоуправления. В случае, если президент Украины откажется, мы последуем примерам некоторых наших коллег - мы будем требовать встречи с ним путем акций прямого действия", - заявил Филатов.

Вместе с тем внутри Ассоциации планируют укрепить юридическую службу.

"Мы не собираемся поощрять воров и коррупционеров. Но сейчас все местное самоуправление цинично и бессовестно мажут грязью, на каждого инспирированы десятки уголовных дел - с этим мы будем бороться правовым способом", - добавил Филатов.

В то же время, представители местного самоуправления требуют отзыва законопроекта "Слуг народа", который блокирует голосование за земельные коммунальные вопросы не менее чем двумя третями голосов.

Вместо этого, по их мнению, необходимо внести изменения в закон о местном самоуправлении, которые зафиксируют правило общей отставки для мэров и депутатских корпусов в случае отстранения или роспуска местных советов.

Напомним, ранее в правящей фракции "Слуга народа" отмечают, что намеченные на 25 октября выборы могут не состояться только в случае, если в стране будет введен режим чрезвычайного положения.