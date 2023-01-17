Филатов: город выплатит пострадавшим при обстреле Днепра до 1 млн гривен

В горсовете Днепра есть программа по возмещению ущерба тем людям, которые потеряли жилье в результате ракетных ударов. Максимальная сумма выплаты - 1 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Днепра Бориса Филатова.

По его словам, на жилмассиве Победа у дома, куда в субботу попала российская ракета, развернут дополнительный штаб, где пострадавшим будут помогать с восстановлением документов и оформлением заявок на получение денежной помощи.

Сейчас такой работает также в администрации Соборного района (ежедневно с 08:00 до 20:00. Телефон: 068 557 34 19).

Филатов подчеркнул, что чиновников, которые не могут организовать поддержку людей, ждет наказание.

"Если есть проблемы, обращайтесь ко мне в комментариях или мессенджер фейсбука. Чтобы все проблемы мы могли отслеживать в режиме реального времени", - сказал он, обращаясь к пострадавшим и близким.

Он также рассказал, как принять участие в программе по возмещению ущерба тем, кто потерял жилье в результате ракетных ударов.

"Нужно разобраться с документами. Потому что каждая семья, каждая квартира - отдельная история. Есть предварительная договоренность с военной администрацией, что они также выделят дополнительные средства на возмещение. Думаю, мы объединим наши усилия, в том числе и с бизнесом. Максимальную помощь, которую только возможно, мы предоставим людям", - добавил городской голова Днепра.