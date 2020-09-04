Філатов анонсував приєднання до "Пропозиції" нових місцевих лідерів

Фото: Борис Філатов (facebook.com)

За його словами, саме навколо фракції "Пропозиції" буде вибудовуватися більшість у місцевих радах

Більшість у місцевих радах буде вибудовуватися навколо фракцій партії "Пропозиція". Крім того, у час, що залишився до виборів, до "Пропозиції" приєднається кілька нових місцевих лідерів.

Про це заявив на брифінгу після з'їзду партії один з лідерів "Пропозиції", міський голова Дніпра Борис Філатов, відповідаючи на питання РБК-Україна про потенційних партнерів політсили.

"Ми живемо в різній країні, і по країні різна електоральна картина. Кожна територіальна громада, кожен міський голова і місцева рада будуть вибудовувати роботу в себе на місцях з тими політсилами, які будуть відстоювати порядок денний та інтереси цієї територіальної громади. Ми нікого не відштовхуємо", - заявив Філатов.

За його словами, саме навколо фракції "Пропозиції" буде вибудовуватися більшість в місцевих радах по всій країні.

Також, на думку Філатова, місцеві депутати мали б обиратися за мажоритарною системою, але у два тури, щоб уникнути можливої скупки голосів.

"Монобільшість змусила нас усіх підняти партійні зонтики - і отримала відповідь", - сказав мер Дніпра.

Нагадаємо, сьогодні на з'їзді партія прийняла рішення про участь в призначених на 25 жовтня місцевих виборах і затвердила передвиборчу програму.

Також з'їзд партії ухвалив звернення до президента України із закликом припинити тиск на місцеве самоврядування, в тому числі політично вмотивоване кримінальне переслідування, припинити використання адмінресурсу та забезпечити чесність виборчого процесу.

Зараз партія представлена вже у 21 області України. Кандидати від політсили є в 97 містах, і 109 сільських і селищних громадах.