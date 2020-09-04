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Филатов анонсировал присоединение к "Пропозиции" новых местных лидеров

Киев, Пятница 04 сентября 2020 17:39
Филатов анонсировал присоединение к "Пропозиции" новых местных лидеров
Фото: Борис Филатов (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

По его словам, именно вокруг фракции "Пропозиции" будет выстраиваться большинство в местных советах

Большинство в местных советах будет выстраиваться вокруг фракций партии "Пропозиция". Кроме того, в оставшееся до выборов время к "Пропозиции" присоединится несколько новых местных лидеров.

Об этом заявил на брифинге после съезда партии один из лидеров "Пропозиции", городской голова Днепра Борис Филатов, отвечая на вопрос РБК-Украина о потенциальных партнерах политсилы.

"Мы живем в разной стране, и по стране разная электоральная картина. Каждая территориальная громада, каждый городской голова и местный совет будут выстраивать работу у себя на местах с теми политсилами, которые будут отстаивать повестку дня и интересы этой территориальной громады. Мы никакого не отталкиваем", - заявил Филатов.

По его словам, именно вокруг фракции "Пропозиции" будет выстраиваться большинство в местных советах по всей стране.

Также, по мнению Филатова, местные депутаты должны были бы избираться по мажоритарной системе, но в два тура, чтобы избежать возможной скупки голосов.

"Монобольшинство вынудило нас всех поднять партийные зонтики - и получило ответ", - сказал мэр Днепра.

Напомним, сегодня на съезде партия приняла решение об участии в назначенных на 25 октября местных выборах и утвердила предвыборную программу.

Также съезд партии принял обращение к президенту Украины с призывом прекратить давление на местное самоуправление, в том числе политически мотивированное уголовное преследование, прекратить использование админресурса и обеспечить честность избирательного процесса.

На данный момент партия представлена уже в 21 области Украины. Кандидаты от политсилы есть в 97 городах, и 109 сельских и поселковых громадах.

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Новости Украины Политика местное самоуправлениеБорис ФилатовМестные выборы
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