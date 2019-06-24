Філарета позбавили прав на київські єпархії та монастирі

Священний Синод на засіданні прийняв рішення позбавити почесного партіарха ПЦУ Філарета прав на київські єпархії і монастирі. Про це заявив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) на брифінгу після синоду Православної церкви України (ПЦУ), повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, Синод скасував рішення від 5 лютого 2019 року, яке підтверджувало права Філарета керувати Київською єпархією.

"Враховуючи особливі заслуги в минулому перед Українською православною церквою, констатуємо, що почесний патріарх Філарет залишається в складі єпископату ПЦУ, однак втратив канонічні права та обов'язки, пов'язані з управлінням єпархією. Тобто він залишається архієреєм ПЦУ, і на нього поширюється дія статуту ПЦУ, але він не має прав і обов'язків на єпархію з-за своїх дій", - заявив Євстратій Зоря.

Синод постановив, що Філарет може звернутися до Священного Синоду з приводу соборного розгляду свого майбутнього становища в ПЦУ.

Крім того, Синод підтвердив, що УПЦ Київського патріархату і УАПЦ об'єдналися в єдину помісну ПЦУ в грудні 2018 року.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у столиці у Будинку митрополита на території Софії Київської почалося засідання Священного синоду Православної церкви України (ПЦУ) у зв'язку з ситуацією з почесним патріархом Філаретом.

Раніше архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) зазначав, що дії почесного патріарха Філарета продиктовані його похилим віком. За словами Зорі, патріарх Філарет переконаний, що діє на благо української церкви. Зоря зазначив, що він "дивиться на всіх навколо як нерозумних дітей".

Зазначимо, група священиків на чолі з патріархом Філаретом вийшли зі складу Православної церкви України. Однак Зоря зазначив, що вихід священиків з ПЦУ не є розколом.