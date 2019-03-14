Філарет впевнений у перемозі України над Росією

Філарет вважає, що Україні не потрібен мир у рабстві

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет считает, что в противостоянии с Российской Федерации украинская сторона одержит победу. Об этом он заявил на форуме добровольцев, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Филарет отметил, что за время российской агрессии в Украине появилась боеспособная армия.

"Мы верим и уверены, что вскоре будем праздновать победу над агрессором. Нам нужна победа, справедливый мир, а не какой-либо мир, к которому призывают некоторые. Нам мир в рабстве не нужен", - добавил он.

Напомним, ранее Филарет рассказал о контактах украинской церкви с СБУ. По его словам, церковь поддерживает связь со Службой безопасности Украины, но ничего с ней не согласовывает. Он также отметил разницу между КГБ советских времен и СБУ.

В январе Филарету присвоили звание Героя Украины. По словам президента Петра Порошенко, Филарета наградили за вклад в создание автокефальной поместной церкви. Ранее он также заявлял, что Константинополь в будущем может признать ПЦУ патриархатом.