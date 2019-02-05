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Філарет продовжить керівництво Київською єпархією

Відповідне рішення прийняте 5 лютого під час Синоду ПЦУ

Святейший Патриарх Филарет продолжит руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской Митрополии Православной Церкви Украины (ПЦУ).

Как отмечается, такое решение было принято сегодня, 5 февраля, в Митрополичьем доме при Соборе Святой Софии Киевской на заседании Священного Синода Поместной Украинской Православной Церкви.

"Решено, что Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей г. Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как Патриарха Киевского и всей Руси-Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Софии Киевской сегодня, 5 февраля, состоялось первое заседание Синода Православной церкви Украины (ПЦУ). Заседание проходило под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Ранее Патриарх Филарет объяснил, почему он снял свою кандидатуру во время избрания митрополита на Об'єднавчому соборе 15 декабря.

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