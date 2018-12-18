Митрополит Михаїл під тиском зняв кандидатуру на виборах глави нової церкви

Фото: митрополит Михаїл (risu.org.ua)

Митрополит Михайло розповів, як зняв свою кандидатуру на виборах предстоятеля нової Православної церкви України

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розповів, чому зняв свою кандидатуру на виборах предстоятеля нової Православної української церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Перший".

"Процедура, яку ми повинні були пройти на Соборі - це розпуск Київського патріархату для утворення нової церкви. Проте засідання дуже довго не могло розпочатися через відсутність голови Філарета. А коли він прийшов, то вступна його мова полягала в тому, що ми не можемо піти на собор і саморозпуститися, оскільки висунувши кандидатуру митрополита Епіфанія, можемо програти у виборі предстоятеля церкви. Мовляв, є інший кандидат, який виграє. Тому Філарет сказав, що в такому разі він не буде розпускати Київський патріархат і брати участь у соборі", - розповів митрополит Михайло.

Митрополит Михайло і частина делегатів в ході суперечки з патріархом Філаретом покинули Теплу Софію і пішли у Велику Софію, так як сторони не змогли домовитися.

"Були гарячі дискусії між мною та патріархом Філаретом. Не домовившись ні про що частина делегатів зі мною покинула Теплу Софію і пішла у Велику Софію. Ми стояли на межі нероспуска. Я сказав делегатам, що мене шантажують, а це недемократично, не було жодних аргументів на користь того, що я повинен зняти свою кандидатуру", - додав він.

Митрополит розповів, що під час собору кілька разів зустрічався з президентом Петром Порошенко і патріархом Філаретом.

"Я зважив на те, що чекає нас у майбутньому, а це розділення, кілька православних церков, звинувачення Константинопольського патріарха в тому, що даремно з нами зв’язався, звинувачення росіян в тому, що ми тут не можемо розібратись. І я вирішив зняти свою кандидатуру на користь єдиної української церкви", - розповів Михайло.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, у ході таємного голосування за кандидатуру Єпіфанія віддали свої голоси 37 архієреїв, а за Симеона - 29. Єпископ Володимир, третій кандидат, голосів не отримав. Кажуть, що його висунення було формальністю. Також джерело повідомило, що митрополит Михаїл перед другим туром щоб уникнути конфлікту взяв самовідвід, а обговорення статуту церкви було напруженим.