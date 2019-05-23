Епіфаній завтра скликає Синод ПЦУ

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Причина скликання - заяви Філарета про розкол церкви

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у п'ятницю, 24 травня, скликає священний Синод ПЦУ. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу церкви.

Як відомо, Синод розпочнеться о 10:00 в Будинку митрополита, що на території Софії Київської.

Раніше Епіфаній зазначав, що на синоді ієрархи ПЦУ оцінять дії почесного патріарха Філарета, який нещодавно заявив, що допускає розкол в новостореній українській церкві.

Нагадаємо, минулого тижня Філарет провів прес-конференцію, на якій заявив, що у нього перед собором були усні домовленості з Петром Порошенком і екзархами Вселенського патріархату про те, що він продовжить керувати церквою всередині України, а Епіфаній нібито мав в основному представляти ПЦУ на міжнародній арені.

Крім того, Філарет закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди, а також заявив, що предстоятель ПЦУ не є самостійною фігурою.

Згодом предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що Філарет намагається повернути стару систему управління церквою. Епіфаній також спростував заяви Філарета про те, що не спілкується з ним, однак предстоятеля ПЦУ не влаштовував формат такого спілкування.