ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Епіфаній завтра скликає Синод ПЦУ

Новини » Суспільство    23.05.2019 - 15:34
Епіфаній завтра скликає Синод ПЦУ
Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Причина скликання - заяви Філарета про розкол церкви

 

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у п'ятницю, 24 травня, скликає священний Синод ПЦУ. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу церкви.

Як відомо, Синод  розпочнеться о 10:00 в Будинку митрополита, що на території Софії Київської. 

Епіфаній завтра скликає Синод ПЦУ

Раніше Епіфаній зазначав, що на синоді ієрархи ПЦУ оцінять дії почесного патріарха Філарета, який нещодавно заявив, що допускає розкол в новостореній українській церкві.

Нагадаємо, минулого тижня Філарет провів прес-конференцію, на якій заявив, що у нього перед собором були усні домовленості з Петром Порошенком і екзархами Вселенського патріархату про те, що він продовжить керувати церквою всередині України, а Епіфаній нібито мав в основному представляти ПЦУ на міжнародній арені.

Крім того, Філарет закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди, а також заявив, що предстоятель ПЦУ не є самостійною фігурою.

Згодом предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що Філарет намагається повернути стару систему управління церквою. Епіфаній також спростував заяви Філарета про те, що не спілкується з ним, однак предстоятеля ПЦУ не влаштовував формат такого спілкування.

 

Приналежність до ПЦУ підтверджують майже 50% українців Епіфаній: Філарет намагається повернути стару церковну систему
Новини України ЄпіфанійПЦУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся