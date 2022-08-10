Фіктивний батько. Одеситка організувала незаконну схему для вивозу чоловіків за кордон

Одеситка організувала незаконну схему для вивозу військовозобов'язаних чоловіків за кордон, оформлюючи документи на опікунство свого прийомного сина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу .

За даними слідства, 29-річна жителька Одеси вивозила чоловіків у супроводі прийомного 15-річного сина. До цього вона виготовляла фіктивні документи про опікунство. За свої "послуги" шахрайка вимагала 1500 доларів.

Одеситка допомогла втекти за кордон трьом чоловікам. Під час останньої спроби її затримали прикордонники.

За даним фактом відкрили кримінальну справу за декількома статтями ККУ. Шахрайці загрожує до 15 років в'язниці із конфіскацією майна або без такої.