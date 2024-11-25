ua en ru
Пн, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Продавали" отсрочку на блокпостах. ГБР разоблачило сотрудников одесского ТЦК

Понедельник 25 ноября 2024 17:13
UA EN RU
"Продавали" отсрочку на блокпостах. ГБР разоблачило сотрудников одесского ТЦК Фото: ГБР разоблачило схему сотрудников одесского ТЦК (dbr.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Сотрудники Одесского районного ТЦК, вероятно, требовали у военнообязанных деньги на блокпостах. Взамен они предлагали "помощь" в оформлении отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным ГБР, сотрудники одесского ТЦК останавливали мужчин на блокпостах и сообщали, что планируют доставить их в военкомат для мобилизации. Но после этого они предлагали "отпустить" военнообязанных и помочь в оформлении отсрочки за 4,5 тысячи долларов.

Фото: задержание участников схемы (dbr.gov.ua)

"В случае отказа уплатить средства мужчинам угрожали объявлением в розыск", - добавили правоохранители.

В ГБР уточняют, что был установлен факт вымогательства денег у мужчины, у которого на войне без вести пропали родственники, поэтому у него была отсрочка.

21 ноября сотрудниками ГБР был задержан один из посредников во время получения денег за "услугу". Решается вопрос о задержании и сообщении о подозрении другим участникам схемы.

Задержанному сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Также во время обыска в помещении у одного из возможных фигурантов он достал табельное оружие и направил его на правоохранителей. После этого мужчина потребовал вернуть ему изъятый мобильный телефон и выйти из его дома.

Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в покушении на убийство правоохранителей, ему может грозити пожизненное заключение. Решается вопрос насчет меры пресечения.

Схемы в ТЦК

Напомним, ранее стало известно, что начальник районного ТЦК в Закарпатской области, вероятно, требовал от военнообязанных деньги за поддельные документы о проблемах со здоровьем.

Также, по данным ГБР, в Киеве чиновники Голосеевского РТЦК и СП продавали "белые билеты". У них дома нашли более 1 млн долларов наличными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ТЦК Коррупция Мобилизация в Украине
NEWS
Бронь от мобилизации будет работать по-новому: как изменятся правила с декабря
Бронь от мобилизации будет работать по-новому: как изменятся правила с декабря
DAILY
План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского