"Продавали" отсрочку на блокпостах. ГБР разоблачило сотрудников одесского ТЦК

Сотрудники Одесского районного ТЦК, вероятно, требовали у военнообязанных деньги на блокпостах. Взамен они предлагали "помощь" в оформлении отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным ГБР, сотрудники одесского ТЦК останавливали мужчин на блокпостах и сообщали, что планируют доставить их в военкомат для мобилизации. Но после этого они предлагали "отпустить" военнообязанных и помочь в оформлении отсрочки за 4,5 тысячи долларов.

Фото: задержание участников схемы (dbr.gov.ua)

"В случае отказа уплатить средства мужчинам угрожали объявлением в розыск", - добавили правоохранители.

В ГБР уточняют, что был установлен факт вымогательства денег у мужчины, у которого на войне без вести пропали родственники, поэтому у него была отсрочка.

21 ноября сотрудниками ГБР был задержан один из посредников во время получения денег за "услугу". Решается вопрос о задержании и сообщении о подозрении другим участникам схемы.

Задержанному сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Также во время обыска в помещении у одного из возможных фигурантов он достал табельное оружие и направил его на правоохранителей. После этого мужчина потребовал вернуть ему изъятый мобильный телефон и выйти из его дома.

Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в покушении на убийство правоохранителей, ему может грозити пожизненное заключение. Решается вопрос насчет меры пресечения.