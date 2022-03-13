Російська армія за рівнем професіоналізму відстала від української на 8 років, - Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські військові розвіяли міф про "непереможність" російської армії. За його словами, за рівнем професіоналізму вона відстала від ЗСУ на 8 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Залужного.

"Ця війна доводить, як далеко ми просунулися вперед за останні роки. Сьогодні армія РФ за рівнем професіоналізму - це ми зразка початку 2014-го", - написав Залужний.

Главком додав, що українські військові зруйнували міф про "непереможність" російської армії. Москва розраховувала завоювати Україну протягом двох діб. Тому запаси палива, боєприпасів і продуктів були підготовлені на три дні. Крім того, листи несе серйозні втрати в особовому складі і техніці