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Російська армія за рівнем професіоналізму відстала від української на 8 років, - Залужний

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Київ, Неділя 13 березня 2022 23:20
Російська армія за рівнем професіоналізму відстала від української на 8 років, - Залужний Фото: Збройні сили України перевершують за професіоналізмом армію РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські військові розвіяли міф про "непереможність" російської армії. За його словами, за рівнем професіоналізму вона відстала від ЗСУ на 8 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Залужного.

"Ця війна доводить, як далеко ми просунулися вперед за останні роки. Сьогодні армія РФ за рівнем професіоналізму - це ми зразка початку 2014-го", - написав Залужний.

Главком додав, що українські військові зруйнували міф про "непереможність" російської армії. Москва розраховувала завоювати Україну протягом двох діб. Тому запаси палива, боєприпасів і продуктів були підготовлені на три дні. Крім того, листи несе серйозні втрати в особовому складі і техніці

За даними Bloomberg, Росія за два тижні війни проти України витратила річний Пенсійний бюджет своєї країни.

Війна Росії проти України триває 18-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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