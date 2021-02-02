У поліції вважають законним використання радарів TruCam

Фото: поліцейський з радарами TruCam (скрін з відео patrol.police.gov.ua)

В Координаційній раді Загальнонаціонального форуму безпеки дорожнього руху вважають за необхідне на законодавчому рівні врегулювати питання використання радарів TruCam при виявленні порушень ПДР. У поліції ж використання ручних радарів вважають законним.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Батіг без пряника. Як Рада хоче посилити покарання за порушення ПДР".

За словами представника Координаційної ради Володимира Караваєва, зараз в Україні є подвійна судова практика щодо законності використання радарів TruCam.

"Одна каже що не можна, інша каже, що можна так використовувати. Наш закон говорить, що TruCam використовується тільки в автоматичному режимі, а якщо відкриваєш інструкцію американського виробника, то вона чітко говорить, що автоматичний режим – це встановлений тільки на штативі", - заявив Караваєв.

Він вважає, що в законодавстві необхідно прописати механізм використання радара, щоб зняти всі суперечності.

При цьому перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що жодних законодавчих проблем з TruCam немає. За його словами, це пристрій в Україні вважається "ручним вимірювачем швидкості".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні хочуть посилити покарання за порушення ПДР. Зокрема, хочуть розширити повноваження поліцейських на дорогах і дозволити зупиняти авто без поважної причини для перевірки.

Також РБК-Україна писало, що експерти вважають, що збільшення штрафів за порушення ПДР не дадуть ефект в Україні.