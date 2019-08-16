Фігуранти справи 2 травня зможуть вийти під заставу

Центральний районний суд Миколаєва призначив заставу проросійським активістам, учасникам трагедії в Одесі 2 травня 2014 року. Про це повідомляє Думская.

Згідно з рішенням суду Сергій Долженков і Євген Мефедов можуть вийти на свободу зі слідчого ізолятора при внесенні застави 153 тис. 680 грн.

Долженкова і Мефедова звинувачують у посяганні на цілісність і недоторканність України. Вони перебували в СІЗО без можливості звільнення під заставу.

Як пояснила суддя Катерина Лагода, зміна запобіжного заходу пов'язана з рішенням Конституційного суду України. Відповідно до нього статті Кримінального кодексу, що забороняли підозрюваним в антидержавних злочинах і терористичної діяльності виходити на свободу під заставу, визнані неконституційними.

Нагадаємо, трагедія сталася в Одесі 2 травня 2014 року у міському Будинку профспілок. Тоді між проукраїнськими і проросійськими активістами відбулися сутички із застосуванням зброї. Під час сутички загинуло 48 людей, ще 88 осіб було госпіталізовано.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що справа 2 травня в Одесі буде розглядатися судом присяжних.