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Фигуранту по делу сбития МН17 дали 14 лет заочно за ведение войны против Украины

Суббота 18 мая 2024 02:54
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Фигуранту по делу сбития МН17 дали 14 лет заочно за ведение войны против Украины
Автор: Валерий Савицкий

Суд признал виновным и заочно присудил 14 лет лишения свободы "первому заместителю министра обороны" "Донецкой народной республики" Сергею Дубинскому с позывным "Хмурый" за участие в террористической организации и ведении агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что в 2014 году обвиняемый, находясь в должности полковника ГРУ Генштаба ВС РФ, конспиративно прибыл на территорию Донецкой области, которая уже в то время контролировалась так называемой "ДНР". Он был назначен на должность так называемого "1-го заместителя министра обороны" псевдореспублики.

Для сокрытия факта участия Вооруженных сил РФ в вооруженном конфликте на Востоке Украины на стороне "ДНР", осужденный использовал позывные "Хмурый" и "Плохой солдат".

Осужденный создал так называемое "Главное управление военной разведки", которое возглавил лично. Целью псевдооргана были нападения на предприятия, учреждения, организации и ведения агрессивных военных действий против Украины. В состав "разведуправления" вошли как граждане Украины - преимущественно участники так называемого "ополчения" оккупированной части Донецкой области, так и граждане РФ, в частности бывшие и действующие кадровые сотрудники спецслужб РФ, имевшие опыт боевых действий в Афганистане, Приднестровье, Чечне и т.д. Общее количество "работников" незаконно созданного органа насчитывало более 800 человек.

Псевдочиновник организовывал вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим Вооруженных Сил Украины, задействованным в проведении АТО, руководил захватом населенных пунктов, зданий и других объектов на территории Донецкой области. Также лично руководил боевой подготовкой личного состава разведуправления "ДНР", ограблениями финансовых учреждений, незаконным изъятием имущества у физических и юридических лиц на территории Донецкой области. Через так называемых "координаторов" из спецслужб РФ осужденный организовывал финансирование террористической деятельности этого подразделения.

Высоко оценивая роль в ведении агрессивной войны против Украины и результаты его преступной деятельности, кадровому офицеру государства-агрессора в виде поощрения присвоено специальное воинское звание "генерал-майор запаса ВС РФ".

Под непосредственным руководством обвиняемого, боевики разведывательного управления "ДНР" в течение августа-декабря 2014 года вели боевые действия против правоохранителей и военнослужащих ВСУ в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, а также участвовали в штурме донецкого аэропорта им.

По публичному обвинению Офиса Генпрокурора, так называемый глава "Главного управления военной разведки" псевдореспублики признан виновным в участии в террористической организации и в ведении агрессивных военных действий против Украины (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Кадрового офицера ВС рф заочно приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас приговор не вступил в законную силу.

Сергей Дубинский

Фигуранту по делу сбития МН17 дали 14 лет заочно за ведение войны против Украины

Российский военный, полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, известный под псевдонимами "Сергей Петровский", "Хмурый", "Плохой солдат". С 2014 года - участник российской агрессии против Украины. Основатель и первый глава военной разведки террористической группировки "ДНР".

В частности, ночью и утром с 16 на 17 июля 2014 года Дубинский организовал переброску ЗРК "Бук" из России, из которого был сбит пассажирский самолет Boeing-777 рейса MH17 "Малазийских авиалиний" над Донецкой областью, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур.

За причастность к катастрофе, в ноябре 2023 года Окружной суд Гааги приговорил коллаборанта к пожизненному заключению.

Коллаборанты "ДНР"

В мае 2023 года к 12 годам заключения приговорили личного информатора генерала российского ГРУ, причастного к сбиванию "Боинга" MH17 в 2014 году.

В конце апреля правоохранители задержали одного из совладельцев литейного завода во временно оккупированной Макеевке, который финансирует "ДНР".

В общем, в ряды "ДНР" перешли почти 20 украинских полицейских. Им грозит пожизненное заключение.

В феврале спецназовцы задержали подругу главы т.н. "Народного совета "ДНР". Женщина планировала шпионить за ВСУ.

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