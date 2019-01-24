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Фігуранта "справи Веджіє Кашка" Чапуху стало погано після засідання суду

Новини » Суспільство    24.01.2019 - 21:16
Фігуранта "справи Веджіє Кашка" Чапуху стало погано після засідання суду
Фото: Асан Чапух (youtube.com/Крым.Реалии)

Лікарі стабілізували стан Асана Чапуха

Фігуранту "справи Веджіє Кашка" Асану Чапуху стало погано після засідання "Київського районного суду" в Сімферополі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крым.Реалии".

Повідомляється, що Чапуху викликали "швидку допомогу".

"У нього різко підскочив тиск, кинуло в холодний піт, посинів. Ми дали води та надали першу допомогу", - розповіла дружина фігуранта "справи Веджіє Кашка" Бекіра Дегерменджи, Аліє.

Вона додала, що після того, як лікарі стабілізували стан Асана Чапуха, співробітники ФСВП повинні відвезти його додому.

Нагадаємо, раніше Асану Чапуху вже ставало погано, його госпіталізували у лікарню Сімферополя. Термінова госпіталізація знадобилася Чапуху в момент гострого нападу гастриту.

РБК-Україна писало, "Київський районний суд" Сімферополя 24 січня змінив запобіжний захід фігурантам "справи Веджіє Кашка" Бекиру Дегерменджи, Казиму Аметову і Руслану Трубачу. Повідомляється, вони будуть знаходитися не в СІЗО, а під домашнім арештом.

 

 

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