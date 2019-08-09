Фігурантів справи "Роттердам+" можуть оголосити в розшук, - Холодницький

Фігурантів справи "Роттердам+" можуть оголосити в розшук. Про це заявив директор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він повідомив, що зараз триває судове засідання по обранню запобіжного заходу одному з підозрюваних по цій справі.

"Одного підозрюваного було вчора затримано, зараз триває судове засідання по обранню запобіжного заходу, там заставу ми просили тримання під вартою з альтернативою застави у 50 млн грн, це член НКРЕКП", - сказав він.

За словами Холодницького, у випадку, якщо інші фігуранти не являться на допит, їх оголосять в розшук.

"Є фігуранти, які зараз не затримані, оскільки перебувають за межами України, щодо них розпочато кримінальний процес, їм залишено підозри, їх викликано на вівторок-середу до детективів. У випадку їхньої неявки будуть вживатися заходи для їхнього розшуку", - сказав він.

Нагадаємо, вчора НАБУ повідомило про підозру екс-голові Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитру Вовку, причетниму до запровадження так званої формули "Роттердам+".

Крім того, НАБУ затримало директора "Оператора ринку" Володимира Євдокимова за ймовірну причетність до схеми з введенням так званої формули "Роттердам+".

Зазначимо, Національне антикорупційне бюро опублікувало схему розкрадань через впровадження "Роттердам+".