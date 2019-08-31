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Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапували в колонію Ставропольського краю, - адвокат

Новини » Надзвичайні події    31.08.2019 - 08:30
Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапували в колонію Ставропольського краю, - адвокат
Фото: Енвер Мамутов (Крим.Реалії)

Активісти відбуватимуть покарання в колонії №11 Ставропольського краю

Фігурантів першої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", кримськотатарських активістів Енвера Мамутова та Ремзі Меметова, які були незаконно засуджені в Росії, етапували до колонії Ставропольського краю. Про це заявив адвокат засуджених активістів Сергій Легостов у відео, розміщеному на сторінці об'єднання "Кримська солідарність" у Facebook.

Так, за словами Легостова, засуджені кримськотатарські активісти були етаповані з СІЗО Ростова-на-Дону в колонію №11 Ставропольського краю для відбування покарання.

"Після етапування з СІЗО №1 міста Ростов-на-Дону, приблизно впродовж 10 діб, двоє з бахчисарайської четвірки Енвер Мамутов та Ремзі Меметов знаходилися у місті Пятигірськ Ставропольського краю, а вчора надійшла інформація, що вони були направлені для відбування покарання в колонію №11 Ставропольського краю", - повідомив адвокат.

Легостов додав, що незаконно засуджених активістів збираються відвідати українські консули.

«РЕМЗИ МЕМЕТОВА И ЭНВЕРА МАМУТОВА ЭТАПИРУЮТ В ИСПРАВИТЕЛЬНУЮ КОЛОНИЮ» - Сергей Легостов В декабре 2018 года решением Северо-Кавказского окружного военного суда Ремзи Меметов и Энвер Мамутов в составе первой Бахчисарайской Группы по «делу Хизб ут-Тахрир» были приговорены к 9 и 17 годам заключения в исправительной колонии. А 11 июля 2019 года состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор в Верховном Суде РФ в городе Москва. В данное время политзаключённых этапируют в исправительную колонию в городе Пятигорск Ставропольского края. Комментарии адвоката Сергея Легостова об этапе.

Опубліковано Крымская солидарность Пʼятниця, 30 серпня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фігуранта другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Сейрана Салієва вже три тижні утримують в спеціальному блоці СІЗО. За словами адвоката, активіста помістили в спецблок відразу після продовження запобіжного заходу.

Також РБК-Україна писало, що 26 серпня один з фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", кримськотатарський активіст Білял Аділов, заявив про припинення раніше оголошеного сухого голодування, оскільки йому поліпшили умови утримання.

У Росії 8 фігурантам другої "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт на півроку У російському СІЗО влаштували погром в камері фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"
Новини України колонияэтапированиеХізб ут-Тахрір
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