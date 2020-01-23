Ще одного фігуранта справи Микитася взяли під варту

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у рамках справи колишнього народного депутата Максима Микитася про заволодіння майном Національної гвардії в Києві обрав запобіжний захід колишньому заступникові президента державної корпорації. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізований антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що ВАКС частково задовольнив клопотання прокурорів САП і взяв Мармыша під варту строком до 14 лютого 2020 року з альтернативою внесення застави у розмірі 6 млн гривень.

Наголошується, що прокурори САП наполягали на утриманні під вартою з заставою в розмірі 77 млн гривень. У зв'язку з цим прокурори оскаржать рішення ВАКС в частині розміру застави.

За даними ЗМІ, мова йде про колишнього заступника президента державної корпорації"Укрбуд" В'ячеслава Мармышу.

Раніше повідомлялося, що детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому заступнику президента державної корпорації. Нового фігуранта справи звинувачують у пособництві в заволодінні майном Нацгвардії.

Нагадаємо, колишнього народного депутат Максим Микитась підозрюють у змові з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровым і організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві. 4 жовтня ВАКС обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень.

В кінці жовтня Микитась вийшов з СІЗО під заставу в 80 млн гривень. На нього наділи електронний браслет. 20 січня прикордонники зняли з літака екс-нардепа Микитася при спробі покинути Україну.